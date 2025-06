Insegnante accusato di abusi. In aula una madre in lacrime: “Distrutti, ci fidavamo di lui”

Reggio Emilia, 5 giugno 2025 – È continuata ieri la sfilata di testimoni citati dalla Procura e dalle parti civili nel processo che vede imputato Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale Etoile, associazione culturale no profit che promuove laboratori e spettacoli. Nella villa del Settecento a Pieve Modolena si sarebbe consumata la maggior parte degli episodi di abusi sessuali contestati al 47enne originario di Correggio, arrestato dai carabinieri nel luglio 2022 e da tempo a piede libero. Franci deve rispondere di violenza verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni - di cui allora tre minorenni - che si sono costituiti parte civile, mentre altri due hanno deciso di non farlo. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri, il processo si è svolto a porte chiuse. Secondo la ricostruzione del pm Valentina Salvi, che ha seguito l’inchiesta e che ieri era in aula così come il pm Denise Panoutsopoulos, tra il 2016 e il 2021 Franci avrebbe sfruttato il proprio ascendente come guida dell’Etoile per ottenere la fiducia dei giovani allievi. La difesa, affidata agli avvocati Giulio Garuti e Gabriele Riatti, sostiene da sempre che gli episodi vadano inquadrati in una presunta violenza sessuale per induzione.

Ieri la parola è andata alla madre del ragazzo che sporse la prima denuncia verso Franci ed è costituito parte civile tramite l’avvocato Maria Vittoria Marceddu. Con l’allievo, l’imputato avrebbe in un caso anche fatto una pratica estrema: lo strangolamento sino a farlo quasi svenire. Scoppiando in lacrime, così come il figlio, la donna ha riferito che il giovane trovò il coraggio di raccontare ai genitori ciò che avrebbe subito tempo dopo, all’inizio del 2022. Ha detto che erano contenti che il figlio vivesse e fosse attivo in Etoile, che si fidavano di Franci e che poi le vicende emerse dopo li hanno distrutti. Ha poi riferito che il figlio ha avuto necessità di un supporto psicologico e che ne ha bisogno anche oggi.

Hanno poi testimoniato un’insegnante collaboratrice di Etoile e un’altra persona che si occupava della parte amministrativa e gestionale, dai giovanissimi ritenuta molto vicina a Franci: dalle deposizioni è emerso che, pur sapendo che allora l’imputato incontrava giovani anche in orario serale, non avevano notato nulla che ai loro occhi potesse apparire allarmante sui comportamenti tenuti dall’allora direttore artistico. L’audizione dell’ultima teste proseguirà nella prossima udienza in giugno, poi altre tre udienze sono state fissate da settembre in poi per ascoltare altri testimoni del pm.