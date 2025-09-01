Scuola senza cellulari

Scuola senza cellulari
Cronaca“Troppi contratti a termine”: docente di religione vince la causa contro il Ministero
1 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
  4. “Troppi contratti a termine”: docente di religione vince la causa contro il Ministero

Lo Stato dovrà riconoscere 24 mensilità come risarcimento all’insegnante mai stabilizzato che ha lavorato con contratti annuali reiterati dal 1989 ad oggi. La Uil: “Sentenza storica nella lotta al precariato”

Reggio Emilia, 1 settembre 2025 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà riconoscere un risarcimento di 24 mensilità a un docente di religione per l’abuso di contratti a tempo determinato. A stabilirlo è una sentenza emessa dal tribunale di Reggio che il sindacato Uil (che assieme agli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso ha assistito legalmente l’insegnante) definisce "una vittoria storica per la giustizia e per tutti i lavoratori precari della scuola".

Il docente ha lavorato con una serie ininterrotta di contratti annuali dal 1989/90 e non è mai stato stabilizzato. Da qui la decisione di intentare una causa. "Questa non è una semplice causa vinta, è un segnale forte e chiaro a tutto il Ministero – dichiara Luigi Fiorentino, responsabile Uil Scuola Reggio – Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dei contratti reiterati. Non ci fermeremo mai davanti alle ingiustizie. Continueremo a far valere i diritti di ogni singolo lavoratore, perché il nostro impegno è la loro stabilità. Questa sentenza conferma che non ci si può nascondere dietro la precarietà per negare i diritti fondamentali. Il Tribunale ha riconosciuto l'abuso dei contratti a termine e questo è un monito chiaro: continueremo a lottare per la stabilizzazione dei lavoratori precari e non ci fermeremo mai di fronte alle ingiustizie". 

"La decisione del Tribunale, che si rifà ai principi della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione – conclude il sindacato – rappresenta un faro di speranza per migliaia di docenti e personale Ata in tutta Italia, costretti a vivere in un limbo professionale. La Uil Scuola continuerà a supportare e difendere tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe, garantendo che l'abuso venga sempre smascherato e sanzionato".

