Insegnanti reggiani, i profili più virtuosi in un ricco volume

Profili e lavoro di docenti e dirigenti scolastici che nel XX secolo hanno cavalcato l’Appennino, raccolti in un libro intitolato ‘Alle sorgenti della nostra storia: profili di insegnanti reggiani’ che verrà presentato sabato 1° febbraio alle ore 17,00 nel foyer del Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Il libro è stato curato da alcuni docenti e dirigenti scolastici che hanno segnato tanti anni di storia dell’apprendimento in provincia di Reggio, in particolare in montagna: Luciano Bonacini, Luciano Rondanini, Giuseppe Adriano Rossi e Cristian Ruozzi.

Durante la presentazione al Teatro Bismantova sono previsti anche numerosi interventi, coordinatore l’ex preside e autore di libri sulla storia della scuola in montagna, Sergio Tamagnini, la Presidentessa dell’Associazione scrittori reggiani Clementina Santi, il noto dirigene Luciano Rondanini e la dirigente scolastica degli istituto comprensivo di Castelnovo Monti e Busana, Giuseppina Gentili. Durante l’incontro saranno anche consegnati attestati al merito educativo a famigliari degli insegnanti che hanno fatto la storia della scuola nei diversi paese dell’Appennino reggiano, all’epoca non facili da raggiungere, sopratutto durante la stagione invernale negli anni di grandi nevicate e di strade impraticabili anche a piedi, soprattutto nella prima metà del secolo scorso.

Il libro contiene i profili di 175 docenti e dirigenti scolastici reggiani del XX secolo e dei primi anni del XXI. Un’impresa unica. Non un saggio critico, ma una galleria di ritratti di insegnanti e dirigenti che non solo hanno svolto la loro opera preziosa nelle aule scolastiche, ma che sono stati anche impegnati nell’associazionismo professionale, nel sindacato e in campo politico assumendo incarichi di responsabilità. Informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Settimo Baisi