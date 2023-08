Insegnava al Canossa "Sconvolti"

La notizia dell’arresto di Davoli ha colto totalmente di sorpresa il dirigente scolastico Daniele Cottafavi, appassionato preside del liceo Matilde di Canossa. In quella scuola superiore, Andrea Davoli aveva svolto le sue lezioni di religione fino alla fine di quest’anno, senza mai dare adito ad alcun sospetto.

"Sono sconvolto", dice dopo qualche secondo di silenzio Cottafavi, raggiunto dalla notizia proprio in seguito alla nostra telefonata. E poi continua: "Lo sono sia come dirigente scolastico che come cattolico dato che ho avuto modo anche di condividere un percorso". Non che fossero amici, ma Cottafavi è anche lui fervente cattolico e legato a Comunione Liberazione: "Con lui penso di aver avuto un meeting di Cl, una cena se non ricordo male".

Ma subito il pensiero del dirigente scolastico va alla famiglia della ragazzina coinvolta "Sono innanzitutto vicino alla famiglia della minore per una vicenda che sconvolge la vita e sono profondamente ferito per la notizia". La speranza di Cottafavi è che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi per tutti: "Speriamo che i condizionali, che sono d’obbligo per ora, escludano ogni ipotesi che c’è sul campo. Intanto ovviamente noi non lo avremo più in organico a scuola. Le assgenazioni dei docenti di religione vengono fatte direttamente dalla diocesi, quindi io ero ancora in attesa del nome di quest’anno"