Insegue la sua ex in auto. L’aggressione di un 22enne

di Antonio Lecci

Ha inseguito e speronato più volte l’auto su cui si trovavano l’ex fidanzata con il suo nuovo compagno, fino a fargli perdere il controllo, con l’auto che si è schiantata contro il cancello di una abitazione.

Poi, l’inseguitore – a bordo di un furgone cassonato – è sceso dall’abitacolo dirigendosi verso la coppia, letteralmente terrorizzata da quella situazione. I due inseguiti – la ragazza di 21 anni e l’uomo di 25 anni – sono stati aggrediti da un 22enne residente nella Bassa Reggiana, armato di un coltello e di un martello. Ad avere la peggio è stato il 25enne, riportando traumi di media gravità, mentre la ragazza se l’è cavata con lesioni più lievi.

È accaduto poco dopo le quattro del mattino di ieri a Correggio. Ci sarebbero motivi di gelosia alla base dell’aggressione, iniziata con un inseguimento tra furgone e auto tra il centro e la periferia correggese.

Un inseguimento concluso in via don Tosi, strada chiusa all’interno di un elegante quartiere residenziale, collegata alla principale via Fazzano.

"Abbiamo sentito un gran botto – raccontano i residenti nell’abitazione davanti alla quale si è verificata l’aggressione – e subito abbiamo pensato che ci fosse stato un terremoto. Stavamo scendendo in strada quando abbiamo sentito delle urla. Pensavamo che fossero i vicini di casa spaventati dalla scossa tellurica.

Poi, aprendo la porta, ci siamo accorti di un furgone che si allontanava a tutta velocità. E poco dopo si è capito quanto era successo. Sembrava davvero una scena da Far West".

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa per trasportare la coppia al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per le medicazioni. Sono arrivati anche i carabinieri per i primi accertamenti, raccogliendo le testimonianze e avviare le ricerche dell’aggressore, che nel frattempo si era allontanato in fretta, forse rendendosi conto della gravità del suo atteggiamento.

La coppia aggredita è stata sottoposta ai varia accertamenti sanitari: per fortuna le loro condizioni non risultano preoccupanti. Indagini in corso, coordinate dalla Procura reggiana.