Inseguiamo Pompeo fino alle sponde del Nilo

"Giulio Cesare", opera barocca con la musica di Georg Friedrich Händel, andrà in scena al Teatro Municipale Valli domani sera (con inizio alle 20) e in replica domenica 15 febbraio alle 15.30.

Nella buca l’Accademia Bizantina e Ottavio Dantone, direttore al clavicembalo. La regista, Chiara Muti ha immaginato, per quest’opera che combina profondità emotiva e raffinatezza della musica, un grande universo metafisico ispirato all’Egitto con le scene di Alessandro Camera, i costumi di Tommaso Lagattolla, le luci di Vincent Longuemare. Il ruolo di Giulio Cesare è stato affidato a Raffaele Pe, mentre Cleopatra è Marie Lys. Delphine Galou veste i panni della moglie di Pompeo, Cornelia, mentre Tolomeo, fratello e rivale di Cleopatra per il trono d’Egitto, è Filippo Mineccia. Nel cast anche Davide Giangregorio come Achilla, Federico Fiorio come Sesto, Andrea Gavagnin come Nireno e Clemente Antonio Daliotti come Curio.

La vicenda ambientata ad Alessandra d’Egitto e dintorni, prende le mosse dall’episodio storico della campagna compiuta da Giulio Cesare nel 48-47 a.C, quando inseguì il nemico Pompeo fino alle sponde del fiume Nilo. Nel suo dramma musicale in tre atti, su libretto di Nicola Francesco Haym (dal Giulio Cesare in Egitto di Bussani), e la cui prima rappresentazione risale al 20 febbraio 1724 (al King’s Theatre di Londra), Georg Friedrich Händel rivela un Giulio Cesare non più fredda statua di marmo, ma un essere umano con la sua interiorità e i suoi sentimenti. Info: www.iteatri.re.it Stella Bonfrisco