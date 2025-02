Inseguimento con aggressione a Correggio, arrestato per tentato omicidio

Correggio (Reggio Emilia), 11 febbraio 2025 – Al termine di una prima serie di indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto del 22enne residente a Rio Saliceto, protagonista domenica notte di un inseguimento con speronamento dell’auto su cui viaggiava l’ex fidanzata, seguita da incidente in via don Tosi a Fazzano di Correggio, con tanto di aggressione con martello e coltello, che solo per un puro caso non si è trasformata in tragedia. Ma l’accusa è per ora molto grave, ipotizzando il tentato omicidio, oltre all’omissione di soccorso legata a un secondo incidente avvenuto nel rientro verso casa, con successivo allontanamento dal posto. A bordo della Lancia Ypsilon inseguita dal giovane in furgone si trovavano quattro giovani: l’ex fidanzata con il suo attuale ragazzo, una cugina e un loro amico. Prima un incontro, forse occasionale, in un locale da ballo nel Carpigiano. Poi una probabile folle gelosia che ha portato all’inseguimento con aggressione, con ferite piuttosto serie per il ragazzo aggredito e tanta, tantissima paura per i protagonisti della vicenda.