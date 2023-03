Inseguimento e arresti Solo due restano in carcere

Delle cinque persone arrestate, solo due restano in carcere. La vicenda è quella avvenuta il 7 febbraio tra Casalbellotto di Cremona e Viadana di Mantova, con un inseguimento in auto concluso con lo speronamento di una vettura dei carabinieri, che si era messa di traverso sulla strada. Alcuni dei fermati risultano abitare a Castelnovo Sotto. Tra loro anche il ventenne alla guida di una Golf: il tribunale del Riesame di Brescia gli ha revocato la carcerazione per concedere gli arresti domiciliari. Due donne, invece, si sono viste revocare i domiciliari per essere rimesse in libertà. Restano in cella altri due uomini. Pare che i protagonisti della vicenda, a bordo di due auto, fossero intenzionati a evitare il controllo dei carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi degli autori di furti messi a segno proprio in quella zona, tra il Cremonese e il Mantovano. Ne scaturì un lungo inseguimento concluso in centro a Viadana. Tre degli arrestati hanno presentato ricorso al tribunale del Riesame contro i provvedimenti restrittivi, ottenendo un allentamento delle misure cautelari.