Inseguita dagli inviati Mediaset Carletti: "La moschea non è abusiva"

"Fuori dal coro" a Novellara su integrazione e fondamentalismo. L’inviata del programma di Rete4 ha intervistato frequentatori del centro islamico di via Falcone: Emerge una mentalità "chiusa", soprattutto verso le donne. Il sindaco Elena Carletti, avvicinata dalla giornalista, ha preferito evitare quel tipo di intervista. "Non neghiamo la presenza di persone poco integrate – ha dichiarato a freddo – ma sono una minoranza, della cui esistenza sappiamo da tempo". Sulla presunta irregolarità della moschea, il consigliere comunale Cristina Fantinati ha presentato un’interrogazione. Risponde la Carletti: "Non è una moschea ma la sede di un’associazione culturale. Non è neppure abusiva: non è necessaria l’autorizzazione in deroga in base al decreto legislativo del 2017 che stabilisce compatibilità urbanistico-amministrative, purchè la strutture non sia di tipo produttivo".