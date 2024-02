Inseguita e tallonata mentre guida: ma la dottoressa fa sfumare il colpo

È stata inseguita e tallonata pericolosamente lungo l’argine del Po, tra Guastalla e Boretto, fino a essere fermata nei pressi del teatro borettese, con l’autovettura messa di traverso per impedire alla vittima di fuggire. Ma la donna al volante, medico di professione, è riuscita ad allontanarsi, evitando il furto con destrezza o la rapina a cui puntavano gli autori dell’inseguimento, due uomini di cui uno pelato con tatuaggi. È accaduto nei giorni scorsi a una dottoressa, praticamente inseguita per diversi chilometri, con il rischio di provocare un incidente. "Ho avuto paura – racconta il medico – perché tra le curve dell’argine l’altra auto mi stava attaccata, come per cercare di fermarmi. Per fortuna conosco bene le strade della zona e mi è stato possibile allontanarmi attraverso strade secondarie", racconta la donna al Carlino. "Ho saputo reagire – aggiunge – in quanto già tre anni fa ero stata derubata con questo sistema. Con la scusa di chiedere indicazioni stradali, mi avevano distratto, mentre mi rubavano la borsa dall’auto". Sono sempre più numerosi questi episodi, che spesso avvengono in strada, ai danni di donne o persone anziane che viaggiano in auto da sole. Il medico, poche ore prima dell’inseguimento, aveva effettuato un prelievo di denaro in zona. Non si esclude che possa essere stata notata in quella operazione e poi seguita dai malviventi, che puntavano al denaro appena riscosso alla cassa continua di un istituto di credito della Bassa.

a. le.