"Inseguita fin sotto casa da un ragazzo su una 500, mi faceva segno di accostare"

Il gruppo di controllo di vicinato "Montecchio sicura" invita a stare in allerta dopo una serie di episodi di microcriminalità avvenuti negli scorsi giorni. Domenica attorno alle 18 un’anziana è stata derubata della propria borsa nel parcheggio della Coop di Montecchio. Un furto e un tentato furto invece risalgono a lunedì 15: ad un’auto parcheggiata in zona industriale presso la Gierre Ferramenta, è stato spaccato un finestrino. Ed è stato rubato tutto quello che si trovava sul sedile. Il proprietario aveva posteggiato la vettura con le 4 frecce in strada per fare una commissione, lasciando nell’abitacolo i suoi effetti personali. Pochi istanti dopo, è arrivata una Station Wagon grigia (forse Fiat Tipo nuovo modello) da cui è sceso un uomo che ha spaccato il vetro e arraffato tutto quello che poteva. Nelle stesse ore, verso mezzogiorno, una donna che si immetteva nella rotonda sulla tangenziale al bivio per Aiola ha iniziato ad essere seguita "da una Fiat 500 L nera con la carrozzeria sporca proveniente da Calerno, con a bordo solo un ragazzo". La 500 ha iniziato a sfanalare mentre il conducente gesticolava fuori dal finestrino facendo segno di accostare. La donna, che era già stata vittima di un episodio analogo, "arrivata davanti casa, ha fatto inversione di marcia e il personaggio, forse capendo che sarebbe stato inutile insistere, ha mollato la presa".

f. c.