Inseguito dalla polizia si schianta: arrestato, patteggia otto mesi

E’ stato visto alle 2.50 della scorsa notte in un’area di servizio lungo via Emilia all’Angelo, a bordo di un’auto che risultava rubata, una Toyota Yaris, insieme a un altro uomo. La polizia di Stato gli ha intimato di fermarsi, ma si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento con le volanti, finché l’uomo non si è schiantato con la macchina contro alcuni paletti in via Due Canali. Sia il conducente che il passeggero sono scappati a piedi, venendo però entrambi bloccati dagli agenti. A carico di Kamal Drissi, fermato in viale Regina Elena, risultava una denuncia per il furto dell’auto, sporta dalla sua ex fidanzata: una vicenda di cui si devono ancora chiarire i contorni. L’altro, invece, non aveva pendenze. Per fermare il marocchino, 32 anni, è stato necessario il ricorso alle manette: a suo carico l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale ha ammesso gli addebiti: in passato ha chiesto asilo e ha detto di lavorare ma senza contratto regolare. L’uomo è stato subito processato con direttissima: ha patteggiato 8 mesi. al.cod.