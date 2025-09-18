Inseguito e aggredito: "Mi hanno massacrato. Ho chiesto aiuto al bar e nessuno mi ha aiutato"

All’alba di martedì nel quartiere di Santa Croce per sfuggire al bestiale pestaggio da parte di due esaltati sconosciuti si è rifugiato in un bar e ha chiesto aiuto, ma il barista non gli ha nemmeno fatto utilizzare il telefono per dare l’allarme al 112. Per questo il musicista Manuel Setti, 36 anni, non solo ha sporto denuncia contro ignoti per l’aggressione ma anche contro l’esercente per omissione di soccorso.

È il clamoroso sviluppo di una vicenda tanto brutale quanto misteriosa. Non si arresta intanto la caccia agli assalitori, descritti come magrebini, che tra via Saragat e via Adua hanno inseguito con una Fiat punto scura, aggredito e malmenato in modo brutale due passanti.

Prima un autista Til di 44 anni, che in monopattino si stava recando al lavoro al deposito Seta di via Del Chionso, poi il 36enne, residente nel quartiere, che stava facendo jogging come ogni mattina. Due pestaggi in stile Arancia Meccanica, senza alcun logico movente.

Carabinieri e Polizia stanno raccogliendo ed analizzando tutti i filmati della video-sorveglianza, molto ramificata nella zona, ed analizzando le testimonianze delle vittime che, tra l’altro, tra loro non avevano nessun legame e si sono viste per la prima volta in pronto soccorso. Le condizioni dell’autista sono molto gravi: non è in pericolo di vita ma ha riportato numerosi traumi, fratture e addirittura sfregi sul volto. Gli aggressori brandivano una bottiglia di vetro rotta.

Il 36enne è invece stato dimesso dal Santa Maria Nuova già nella serata di martedì.

"Mi hanno praticamente massacrato pochi metri dal bar – ha raccontato ieri sui suoi canali social –. Se non me ne fossi andato rapidamente, pensando anche all’incolumità dell’anziano cliente che era lì a fare colazione e al proprietario, probabilmente avrebbero anche distrutto il locale". Da qui la denuncia per omissione di soccorso.

Poi, replicando ad alcune reazioni superficiali sui social, ha aggiunto: "Non pretendo che molti di voi capiscano, visto i commenti online. Io avrei dovuto fare chissà cosa… Scene da Far West… Quando vi troverete in situazioni così, non sarà semplice essere lucidi e fare la cosa giusta. È facile commentare, ma vi assicuro che quando vi trovate con due persone, possibilmente armate davanti, che provano a investirvi, non è così semplice". E poi ha aggiunto un amareggiato commento sulle Istituzioni, di sinistra o destra che siano, che non fanno nulla e "vogliono che noi ci scanniamo a vicenda convinti di cambiare qualcosa".

"È accaduto nel nostro quartiere ma poteva accadere ovunque in città – commenta Stefano Buffagni, presidente del Comitato Ascoltare Santa Croce –. Probabilmente si trattava di sbandati sotto l’effetto di droghe o alcol. Il quartiere ha avuto e ha numerose problematiche, anche se negli ultimi anni le cose stanno migliorando. Siamo arrivati alla conclusione che fossero aggressioni gratuite, casuali. Il problema è quello della sicurezza urbana in generale".

"Se devo fare un rilievo, sottolineo che abbiamo la fortuna di avere in via Adua una caserma dei carabinieri ma quando il ragazzo ha provato chiedere aiuto suonando il campanello, nessuno gli ha risposto. È un peccato avere un presidio così importante, ma che osserva orari d’ufficio". L’episodio ha sconcertato molte persone dal momento che, a quanto si sa ora, non ci sarebbe nessun movente dietro queste due violente aggressioni. Anche a questo si auspica che le indagini delle forze dell’ordine riusciranno a dare una risposta.