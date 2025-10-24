Inseguiva la ex con dispositivo Gps. Condannato a 9 mesi per stalking

Ebbero una storia d’amore, poi lei decise di scrivere la parola fine. Lui, un professionista di mezz’età, non si rassegnò e iniziò a tenere condotte che andavano oltre un normale tentativo di riprendere la relazione. La donna si rivolse alla questura di Parma, che emise nell’ottobre 2023 un ammonimento per invitare l’uomo ad astenersi da condotte persecutorie. Il provvedimento, però, non bastò a fermarlo: gli atteggiamenti assillanti ripresero e la donna decise di sporgere denuncia. Il fascicolo per stalking, seguito dal pubblico ministero Valentina Salvi, è approdato all’udienza preliminare dove l’imputato ha scelto il rito abbreviato.

Ieri il giudice Matteo Gambarati ha emesso la sentenza: lo ha condannato a 9 mesi più la frequentazione di un corso antiviolenza due volte alla settimana, con pena sospesa subordinata al pagamento di una provvisionale di 3.500 euro. Il pubblico ministero in aula Maria Rita Pantani aveva chiesto 2 anni e 1 mese, mentre la difesa aveva domandato l’assoluzione, sostenendo che tutti gli episodi contestati fossero antecedenti all’ottobre 2023, periodo in cui scattò l’ammonimento del questore e da cui la pubblica accusa fa invece decorrere i fatti, avvenuti tra Reggio e la Bassa. La donna si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Francesco Germini.

Le sue preoccupazioni si acuirono quando si rese conto di imbattersi molto spesso nel suo ex. Sospettò di essere seguita, intuizione che colse nel segno: emerse infatti che sulla sua macchina era stato installando un dispositivo di tracciamento Airtag, idoneo a monitorare gli spostamenti e a conoscerne la posizione. La polizia verificò che il dispositivo era collegato al numero di telefono dell’imputato. Non solo: lui, un “colletto bianco”, aprì un locale per esercitare la sua professione a un centinaio di metri dalla casa della donna. All’uomo si contestava di averla seguita nei tragitti quotidiani, sostando o passando in auto nella zona di residenza, di frequentazione e di lavoro della parte civile. In più occasioni si sarebbe anche presentato negli stessi luoghi pubblici.

Secondo la Procura, alla donna sarebbe stato causato un “grave stato di ansia e di paura”, nonché “un fondato timore per la propria incolumità”, da cui è seguito un cambiamento delle abitudini di vita. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 45 giorni.