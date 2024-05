"Inseriremo 35 migranti nel lavoro"

Collaborare tra istituzioni e tra enti pubblici e privati per l’inserimento socio-lavorativo dei migranti attualmente nelle strutture di accoglienza: è questo uno degli obiettivi del progetto ’Fami Ponte’ (Potenziamento network territoriale per l’inclusione) promosso dalla prefettura in partnership con la cooperativa Caleidos, presentato nella riunione del consiglio territoriale per l’immigrazione presieduta ieri dal prefetto Maria Rita Cocciufa. "Saranno attivati percorsi di orientamento finalizzati all’inserimento socio-lavorativo su un campione di almeno 35 migranti, individuati, anche col supporto dei referenti degli enti gestori delle strutture di accoglienza", ha spiegato il prefetto.