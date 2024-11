Insidia Cornedo sul cammino dell’OR

Prova importante per le ambizioni dell’OR Reggio Emilia (15), capolista a punteggio pieno del campionato di Serie A2. Alle 15 i granata di mister Margini (foto) fanno visita al Futsal Cornedo (9), che nell’ultimo turno ha fatto saltare il banco salendo al 3° posto grazie alla vittoria esterna con l’MGM 2000: una sfida tutt’altro che banale, tra due squadre che finora si caratterizzano per una importante impermeabilità difensiva. Cornedo è una squadra costruita per vincere: nelle sue fila ci sono atleti dal passato illustre come il 44enne Amoroso e i brasiliani Tres e Pedrinho, senza dimenticare l’ex nazionale Under 19 Boscaro. L’OR sarà priva dell’infortunato Edinho: il capitano, infatti, sarà out per un mese e mezzo per un infortunio muscolare, al suo posto in roster Fabricio Vissoto.

Le altre. In Serie B il Bagnolo calcio a 5 (8) vuole proseguire nella sua risalita, che l’ha portato fino al sesto posto, facendo bottino pieno nell’insidiosa trasferta delle 15,30 sul campo del Prato (7), che insegue i giallo-neri ad una sola lunghezza; va in cerca di riscatto, invece, la Real Casalgrandese (4), che dopo il poker subito per mano dell’Arpi Nova ospita alle 15 al PalaKeope la Sangiovannese (3), una delle ultime della classe. In Serie C1 il Futsal Guastalla (12) difende il 3° posto alle 15 a Bondeno col Ponte Rodoni (10), mentre mezz’ora più tardi il Futsal Shqiponja (9) cerca il terzo hurrà di fila sul campo del fanalino Sassuolo (3), che disputa le gare interne alla palestra delle medie di Casalgrande. In Serie C2 scocca l’ora del derby: alle 15, al PalaAeB, i Phoenix Cavriago (10) cercano il terzo successo di fila ospitando gli Original Celtic Bhoys (10).