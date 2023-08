Insieme ai regali anche un pranzo con le lasagne

Una nuova donazione è stata organizzata dal ’Comitato Esodati Reggio Emilia’ per aiutare la casa della carità di San Giovanni di Querciola di Viano. Nei giorni scorsi il presidente Pietro Braglia ha raggiunto la struttura per consegnare beni di primaria necessità come materiale igienico e per le pulizie, prodotti alimentari. Offerto pure un pranzo (a base di lasagne, erbazzone, chizze e dolci) a ospiti e suore.

"Ringraziamo tutti coloro – dice il presidente del comitato Braglia – che hanno contribuito alla nuova donazione che è stata predisposta grazie alla generosità dell’imprenditore Stefano Landi, del Conad Le Querce, del rinomato ristorante Da Wolfango e della pasticceria Boni. Iniziative benefiche simili sono avvenute nei mesi scorsi anche nelle case della carità di San Girolamo a Reggio, Fontanaluccia e Cagnola per dare serenità".