Insieme dal 1950: Bruno e Bruna, 100 e 95 anni d’età, festeggiano le nozze anche in tv

Bruno Marani ieri ha festeggiato 100 anni insieme alla moglie Bruna Zinelli (95 anni), con cui si era unito in nozze ben 75 anni fa. Un traguardo celebrato in salute e con grande lucidità insieme ai loro cari (due figli, 4 nipoti, 2 bisnipoti, la badante Lidia) e alla presenza di una troupe della trasmissione di Rai1 ’UnoMattina’, che si è recata presso la loro casa di Praticello per cercare di carpire alla coppia i segreti della straordinaria longevità psicofisica e matrimoniale.

La formula? "Amore, ascolto e comprensione. In tanti anni non abbiamo mai litigato", hanno affermato i due all’unisono. Bruno e Bruna si erano conosciuti in una azienda agricola di Taneto dove entrambi lavoravano: lei veniva da una famiglia di mezzadri di Langhirano; lui invece, orfano di padre, sin da ragazzino aveva dovuto lavorare insieme ai fratelli per aiutare la mamma a sbarcare il lunario. Si sposarono nel 1950; prima furono mezzadri a Gattatico, poi presero un podere in affitto, infine riuscirono a comprare un loro terreno. Una vita dura ma ricca di sentimenti positivi, che lunedì sarà raccontata agli italiani nel corso del programma condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.

f.c.