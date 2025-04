Insieme nel magico mondo di Annalisa Strada

Il 23 aprile scorso, noi della I D della Fermi di Rubiera siamo andati al Teatro Herberia a incontrare Annalisa Strada, autrice nota di libri per ragazzi. Di Annalisa Strada, a scuola stiamo leggendo "L’isola dei libri perduti". Abbiamo avuto il piacere di intervistarla prima dell’incontro che coinvolgeva anche altre classi. Lei è stata così gentile da rispondere alle domande che le abbiamo posto, sia sulla sua carriera e sia sul libro che stiamo leggendo. Ci ha detto che fare la scrittrice per lei non è un vero lavoro ma una passione. Ci ha poi confidato che è stata ispirata da tantissimi autori: dai più classici, come Dante, ai più moderni come la coreana Han Kang. Un altro autore importante è stato Roald Dahl.

I personaggi dei suoi libri sono figure molto sfaccettate tratte da ‘pezzetti’ di persone che lei osserva, ma su cui poi aggiunge sempre qualcosa di suo. Il nostro libro è stato immaginato in una giornata calda di luglio, a Milano. Annalisa era arrivata con grande anticipo ad un appuntamento e quindi voleva comprare un libro per l’attesa: non trovando alcuna libreria, pur essendo in centro, cominciò a riflettere di come sia diventato difficile acquistare libri e di come sia facile invece acquistare dell’intimo o qualcosa da mangiare. Da qui l’idea di immaginare un’isola in cui addirittura sia vietato leggere e dei ragazzi con un innato senso di libertà. Proprio come noi.

Lara Celarevic, Cecilia Maio, Serah Paul, Riccardo Iotti I D