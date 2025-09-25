Insieme per fare la differenza ’Ricordando te’, il galà benefico in memoria di Graziella Azzolini

Una serata di grande successo, nel segno della beneficenza e del "mettere in circolo l’amore", per ricordare Graziella Azzolini, scomparsa nel 2020, moglie dell’ex presidente della Reggiana Luciano Ferrarini.

Il quinto galà benefico per ricordarla si è svolto martedì al Cere di Canali, organizzato dalla figlia della Azzolini, Nicole Ferrarini, a nome dell’intera famiglia, con la presenza della figlia Charlotte e del compagno Richard. Come di consueto la kermesse ha riunito nomi del mondo politico, imprenditoriale e sportivo e ha avuto come fulcro l’asta benefica che ha consentito di raccogliere un’ingente somma; la quale sarà destinata all’acquisto di importanti apparecchiature mediche e diagnostiche da destinare al reparto di Gastroenterologia del Santa Maria Nuova e alla Genetica Oculare.

Oltre all’acquisto di lettini pediatrici modulabili per il nascente Mire.

Il mantra della serata è stato "insieme per fare la differenza" e così tanti personaggi, e aziende sponsor dell’evento, hanno portato in dote all’asta diversi interessanti cimeli.

Particolarmente apprezzata una fiammante moto donata dall’imprenditore Cristian Aleotti, e aggiudicata al titolare della Electric 80, e patron del Valorugby Reggio, Enrico Grassi (che a titolo personale ha portato per l’asta un pregiato casco da moto), un dipinto della pittrice reggiana Donatella Violi, acquisito da Stefano Landi, le due maglie del Giro d’Italia donate dal coordinatore delle politiche sportive della Regione, Gian Maria Manghi, e i consueti cimeli sportivi regalati, e poi banditi all’asta, dalla famiglia Bartoli, proprietari della Pallacanestro Reggiana, dal citato Valorugby con le maglie celebrative degli 80 anni del sodalizio, dall’ ex calciatore di serie A e della Reggiana Luca Cigarini.

Alla beneficenza si è unita anche l’arte, con l’esibizione del giovane cantante Awar Soncini, e del duo per voce e chitarra Lisa Zhang-Alessio Risso.

"Sono veramente felice e grata – così Nicole Ferrarini ha commentato l’evento – mi stupisco ogni anno di più della presenza e della disponibilità di tanti miei amici. Non voglio parlare di cifre ma, sono sempre più generosi. Desidero ringraziare veramente tutti, ma in particolare mia figlia Charlotte, che è rimasta con me fino alla fine anche se il giorno dopo doveva andare a scuola, e il mio compagno Richard. E le aziende sponsor che hanno contribuito: pasticceria Dava, Corradini Ingranaggi, la Carrozzeria 2S, Cilloni Fiorista, Gs Brands, Marisa Vezzani, il Gruppo Zatti, Aldo Bolognesi, Federico Margini, Christian Aleotti e Terratrends. Nelle prossime settimane poi faremo un altro evento per la donazione ufficiale delle attrezzature mediche".

Gabriele Gallo