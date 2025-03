’Insieme per la legalità’: la mafia spiegata ai giovani

"Un atto di bullismo è l’anticamera di un comportamento mafioso. Denunciate e segnalate. Solo così i valori della legalità possono prevalere e germogliare". Con queste parole il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ha lanciato un appello agli studenti. Il 21 marzo di ogni anno si celebra la giornata della memoria, dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Casalgrande si è fatto epicentro di legalità, inviando un messaggio potente ai cittadini e ai giovani. È stata promossa la quarta edizione di ‘Insieme per la legalità si vince!’, un momento di incontro e dialogo organizzato dall’amministrazione in collaborazione con la biblioteca Sognalibro. Al teatro De Andrè sono arrivati gli studenti delle classi dell’istituto comprensivo di Casalgrande e scuola Santa Dorotea. È avvenuta la restituzione degli elaborati sviluppati dagli sulla vita di Giancarlo Siani e il lavoro compiuto sul testo ‘La mafia spiegata ai bambini-l’invasione degli scarafaggi’. Il ricordo di Siani è stato il filo conduttore degli eventi del 20 e 21 marzo. Grazie alle parole dei giornalisti Pino Ciociola, Ettore De Lorenzo e Luca Ponzi, la memoria del giornalista ucciso dalla camorra nel 1985 a soli 26 anni, è stata onorata a Casalgrande. A Siani è stata intitolata la sala stampa adiacente alla sala del consiglio.

m. b.