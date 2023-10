Installa nuovi giochi per bambini a Scandiano: Arceto e San Ruffino

Nuovi giochi a San Ruffino e ad Arceto. Nell’area verde in via La Pira nella frazione di Arceto sono state installate due nuove strutture ludiche per bambini: si tratta di un percorso a dischi sospesi e un’asse di equilibrio. Novità pure in via dei Colli a San Ruffino dove è stata rinnovata l’area giochi con strutture nuove, resistenti e funzionali.

"I più grandi – dicono dal Comune di Scandiano – potranno utilizzare l’altalena e una struttura di legno a castello con due scivoli. Per i piccoli e piccolissimi è stato installato un nuovo elemento a molla in acciaio e polietilene riciclabile oltre ad un seggiolino per altalena sagomato".

I nuovi giochi nelle due frazioni scandianesi, molto utili per il divertimento dei bimbi, saranno certamente apprezzati dai bambini che frequentano spesso i due parchi pubblici a San Ruffino e ad Arceto. Gli interventi in via La Pira e in via dei Colli sono stati realizzati dal Comune di Scandiano.

m. b.