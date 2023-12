"Installare i cartelli stradali salva-ciclisti"

Due mozioni del gruppo misto di Scandiano per chiedere l’installazione dei cartelli salva-ciclisti e l’apertura di una ludoteca all’aperto. Le richieste sono state sollevate dai consiglieri Alessandro Nironi Ferraroni, Enrico Ferrari e Chiara Ferrari.

Nella mozione dei cartelli, primo firmatario Enrico Ferrari, l’opposizione sottolinea che è "doveroso che il Comune di Scandiano sia sensibile e attento alla sicurezza dei ciclisti della nostra città. Il costo del progetto – spiega – è decisamente esiguo in quanto il Comune dovrebbe solamente sostenere i costi di produzione del cartello con grafica predefinita".

I consiglieri comunali invitano quindi la giunta ad identificare i posti strategici lungo le strade di competenza comunale in cui installare cartelli che indicano la presenza di un ciclista e l’indicazione di sorpasso ad un metro e mezzo di distanza. Nell’altra mozione invece, che vede prima firmataria Chiara Ferrari, i consiglieri di opposizione domandano alla giunta di "valutare e studiare la migliore collocazione per la creazione di una ludoteca all’aperto e dare avvio, in tempi brevi, al progetto. Le ludoteche all’aperto rappresentano non solo luoghi di gioco, ma spazi atti alla formazione dei bambini e ragazzi".

m. b.