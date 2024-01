"Installate telecamere fra strada Valle e strada Reatino"

Ha registrato l’adesione di oltre 150 persone la raccolta di firme per chiedere al Comune di Novellara l’installazione di telecamere per la sorveglianza di un’area compresa tra strada Valle e strada Reatino, alla periferia della cittadina, andando così a sottoporre a controllo i varchi di accesso non ancora presidiati da occhi elettronici. La richiesta arriva in seguito a una serie di furti, riusciti ma soprattutto tentati, che hanno riguardato abitazioni di quella zona. "In previsione dell’apertura della tangenziale, quando sarà conclusa del tutto, ci sarà un’uscita nel quartiere: questo è un altro motivo per predisporre l’installazione di un sistema di varchi videosorvegliati", si legge nel testo della petizione inoltrata in municipio.