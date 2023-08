Installati nei parchi i giochi vinti con il contest

E’ in corso l’installazione dei giochi e degli arredi vinti dal Comune di Quattro Castella con il contest “Energia al Cubo” promosso da Erion Energy, consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione sostenibile dei Rifiuti di Pile e Accumulatori, in collaborazione con Iren. Nell’autunno scorso Quattro Castella, grazie all’impegno dei suoi cittadini, si piazzò al primo posto del concorso con ben 517 kg di pile raccolte in poco di un mese, aggiudicandosi il primo premio: un set di arredi urbani realizzati in plastica riciclata.

Nel parco di Rubbianino sono stati montati una bacheca illustrativa e tre giochi per bambini (una casetta tipo “Peter Pan”, una passerella e un gioco “tris”). Le altre installazioni hanno riguardato il parco di Boschi (un gioco a molla e un tavolo inclusivo), il parco di Salvarano (un tavolo da pic-nic con schienale e tre panchine), il parco delle scuole di Montecavolo (due cestini per la raccolta differenziata) e il parco di via dei Lavoratori a Quattro Castella (tavolo da pic-nic con schienale).