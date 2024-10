Installato defibrillatore a Villalunga: "Fondamentale nell’emergenza"

Domenica, in piazza Resistenza a Villalunga, è stato inaugurato il defibrillatore semiautomatico esterno acquistato con il ricavato dell’iniziativa ‘Un defibrillatore per Villalunga’. Alla cerimonia erano presenti i volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze odv’, il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi e i cittadini. Grazie ai proventi dello spettacolo del coro Mundura di Montalto in marzo e al pranzo benefico del 2 giugno, organizzato dalla parrocchia di Villalunga, il presidio è stato donato al Comune di Casalgrande e installato nella teca (riscaldata e allarmata) situata nella piazza centrale della frazione. "È il terzo Dae pubblico – dicono da Ema – del progetto ‘Casalgrande For Life’, promosso dalla nostra associazione che ha l’obiettivo di dotare l’intero territorio comunale di questi presidi salvavita accessibili a chiunque. Da oggi anche Villalunga è una frazione cardioprotetta. Ringraziamo di cuore il coro Mundura e la parrocchia di Villalunga per il dispositivo donato alla collettività". Il sindaco ha espresso gratitudine "ad Ema, parrocchia di Villalunga e a tutti i cittadini che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile l’installazione del defibrillatore a Villalunga". Si tratta di "un’iniziativa molto importante per la salute e la sicurezza della comunità – sottolinea Daviddi –. I defibrillatori possono fare la differenza in situazioni di emergenza aumentando le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Cercheremo di garantire che i residenti siano informati sulla posizione del Dae e di offrire corsi di formazione su come utilizzarlo".

Matteo Barca