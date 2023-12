"Instillare una visione e una cultura di mobilità"

"Io stesso, personalmente, mi riconosco in tanti aspetti sia positivi che critici dell’analisi pro-posta da Unindustria", ha esordito il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, in seguito alla presentazione del report sociale di ieri a Ruote da Sogno. "Siamo cresciuti di complessità urbana – aggiunge –. Nuove funzioni, pubbliche e private, sono atterrate in questa città nell’arco di pochi anni; penso per esempio alla Mediopadana, al Polo Innovazione, al Core. In questa crescita dobbiamo leggere le complessità e le opportunità che altre metropoli hanno già affrontato, ma dobbiamo al tempo stesso fare leva sul fatto di essere una città di medie dimensioni, che può mantenere un forte senso sociale e di comunità". Quanto alle considerazioni sul trasporto pubblico: "Serve un intervento anche statale per instillare e far crescere una visione e una cultura di mobilità sostenibile. Scaricare a valle, sui Comuni, non porta a una soluzione".