Insulta una conoscente e l’afferra per la gola Poi Ia minaccia: "Stai attenta che ti uccido"

Minacciata di morte per molto tempo, insultata con ogni tipo di frasi ingiuriose, anche in presenza di altre persone, dunque con testimoni ad assistere alla scena. E non sarebbero emersi motivi a giustificare questo comportamento tenuto da una donna di 53 anni, finita al centro di accertamenti dei carabinieri del comando provinciale di Reggio, tanto da essere denunciata per violenza privata e continuata. La vittima è una sessantenne reggiana, che lavora come segretaria in un ufficio con sede nel condominio in cui abita la donna indagata. Senza alcun apparente motivo la vittima sarebbe stata apostrofata con minacce e offese.

E in un caso sarebbe stata spintonata e pure afferrata con le mani alla gola: "Stai attenta che ti uccido", le avrebbe detto la 53enne, in preda all’ira, per poi allontanarsi in fretta. Dopo l’ennesimo episodio, stavolta sfociato in una forma di violenza fisica, la vittima ha deciso di segnalare i fatti ai carabinieri. Fino a quel momento, infatti, aveva evitato querele formali proprio per evitare che la situazione potesse peggiorare. I carabinieri stavolta hanno raccolto elementi sufficienti per inoltrare la denuncia alla magistratura a carico della 53enne.