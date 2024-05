Insulti al vicino per un cancello: denunciato

Dissidi fra vicini di casa a Carpineti per la posa in opera di un cancello davanti la sua abitazione, cancello che, secondo il vicino di casa, ostruiva il passaggio pubblico. Questo è accaduto il 15 febbraio scorso mentre la vittima, un 65enne del luogo, stava cercando di installare un cancello all’ingresso della sua abitazione, quando è arrivato all’improvviso il suo vicino di casa, un 46enne a bordo della propria auto, il quale arrestava l’auto a pochi centimetri dalle gambe della vittima, intimandogli di non chiudere la strada con il cancello in quanto, secondo lui, aveva diritto di passaggio per accedere alle sue proprietà.

Il 65enne, a quel punto, chiedeva al vicino di spostarsi con la macchina per permettergli di completare i lavori di saldatura del cancello, al contrario il 46enne non spostava l’auto e iniziava ad urlare insultando il vicino. È stato allora richiesto l’intervento dei carabinieri tramite il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei militari della stazione di Carpineti. Giunti sul luogo della discordia, i carabinieri hanno ascoltato le parti, raccogliendo le testimonianze di altre persone che avevano assistito al fatto e confermavano quanto accaduto. Per questi motivi, con l’accusa di violenza privata, violazione di domicilio, molestia e disturbo alle persone, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, l’uomo di 46 anni, residente nello stesso comune dell’appennino reggiano. Pertanto gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i dovuti e necessari approfondimenti investigativi per consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Carpineti, tutto era nato a seguito di un dissidio sul diritto di passaggio.

Dopo qualche giorno, la vittima 65enne si recava alla stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. I carabinieri della stazione di Carpineti, che erano intervenuti, acquisite le concordi dichiarazioni testimoniali dei presenti e ricostruita la vicenda acquisivano a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati, circostanza per cui il 46enne è stato denunciato.

Settimo Baisi