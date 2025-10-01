Insulti, botte e minacce al marito. Allontanata la moglie violenta

Una 38enne è stata arrestata in flagranza dopo mesi di violenze domestiche ai danni dei marito, avvenuti anche ai danni dei loro bambini. Da scorso luglio aveva manifestato una crescente aggressività nei confronti dell’uomo che non voleva trasferirsi con lei in un’altra provincia, in una spirale di aggressioni verbali e fisiche, anche con minacce di morte e brandendo un coltello verso i minori. Stupisce sempre quando la vittima è lui, ma in realtà i casi non sono rari. Identico l’iter giudiziario: dopo varie denunce e dopo l’episodio più grave, risalente alla notte del 23-24 settembre, la vittima ha allertato il 112 i carabinieri l’hanno arrestata. La Procura – richieste del pm Francesco Rivaballe Francia – ha ottenuto dal gip Andrea Rat l’applicazione del braccialetto elettronico alla donna violenta, e ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’uomo, con obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri, il divieto di qualsiasi forma di comunicazione. Misure adeguate data la furia della donna, accusata di maltrattamenti in famiglia aggravati, minaccia aggravata dall’uso di armi, lesioni personali e atti persecutori. La vittima infatti ha riferito di essere stata insultata e picchiata. In due occasioni, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina minacciando apertamente il coniuge ed anche i figli. Il 20 settembre il marito sarebbe stato ferito dopo che la donna aveva sfondato la porta del bagno dove si era rifugiato; un’altra volta sarebbe stato strattonato e colpito al volto. Il culmine sarebbe avvenuto quando la donna, non avendo ottenuto risposta a una chiamata, avrebbe rivolto alla vittima minacce di morte brandendo un coltello: "Tu devi rispondere al telefono quando ti chiamo io, ti sparo in testa, ti uccido, ti squarto vivo, ti metto le mani addosso, ti distruggo, mi devono arrestare stasera, non ho niente da perdere, ti picchio davanti ai Carabinieri". Le minacce, anche in presenza dei figli, avrebbero spinto la vittima a chiamare il 112.

L’avvocato difensore della donna, Alfredo Di Costanzo, annuncia "ricorso al riesame". "È vero che la mia assistita ha detto all’uomo che lo avrebbe ucciso se le avesse tolto i figli, ma si è trattato di una provocazione al culmine di un litigio. Quando lui è stato aggredito, ha filmato: a mio avviso ciò dimostra che c’è stata la volontà di provocarla". Si profila una battaglia tra le parti. "La vicenda va inquadrata in un contesto molto più ampio: produrrò video su Tik tok, audio e messaggi vocali ricevuti dal marito da cui emerge che lei viene offesa e sminuita come donna e come madre". Critico il difensore: "La mia assistita, mai attenzionata dalla giustizia, è stata allontanata dai figli, tra i quali uno affetto da un deficit".

Francesca ChilloniAlessandra Codeluppi