Insulti, minacce e aggressioni alla mamma

Aggressioni fisiche, minacce e offese alla madre: un 35enne è stato denunciato, dai carabinieri di Scandiano, per i reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Nei confronti del 35enne è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della madre e ai luoghi da lei frequentati mantenendo una distanza di mille metri e di non comunicare con la donna. Al 35enne è stato applicato il braccialetto elettronico. L’uomo, in concomitanza con una nuova relazione sentimentale con una ragazza, da marzo ha iniziato a insultare e minacciare la madre, vittima in talune circostanze di aggressioni fisiche da parte del figlio che pretendeva prepotentemente dei soldi. Era riuscito ad ottenere somme di denaro utilizzando anche la carta di credito della mamma e aveva ospitato in casa persone non gradite. In un’occasione, nonostante il rifiuto della madre a farlo entrare in casa, ha forzato la finestra e l’ha afferrata per il collo strappandole il telefono, tirandole i cappelli. La donna è stata pure colpita con uno schiaffo e minacciata con un cacciavite. In agosto è stata colpita con un pugno al volto causandole sanguinamento e lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

m. b.