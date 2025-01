Scintille alla partita, l’accusa del giocatore: “Insultato perché sono nero”. La presidente ribatte: “Io minacciata”

Che la gara sia stata tesa lo si evince dai dati: 3 espulsi, tutti di parte toscana, e clima incandescente anche a fine gara, con un gruppo di atleti che non volevano far partire il pullman reggiano, prima del provvidenziale intervento della dirigenza della Mattagnanese.

La replica – Pittella, contattato, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, scegliendo prima di confrontarsi con la propria società.

«Invito a visionare il filmato della partita – spiega invece Elena Sberveglieri, presidente del Bagnolo, oltre che massaggiatrice – dove non si sente nessun insulto a sfondo razziale. Se così fosse stato, il calciatore avversario avrebbe avuto tutto il diritto di rivolgersi al direttore di gara e di farla sospendere piuttosto che parlare a fine gara, quando nessuno può testimoniare la cosa».

Peraltro, di offese se ne sono sentite parecchie: «Offendere è sbagliato a prescindere e, tra i tanti che ho sentito ieri tra cui anche alcuni alla mia persona, qual è quello più grave? Ad esempio, ’negro’, ’terrone’ o ’tr...’ Posso parlare per me stessa, ma a fine partita sono stata minacciata e aggredita da alcuni atleti (tra cui Gningue, ndr) che non volevano farci andar via dalla palestra. Per fortuna l’intervento di alcuni dirigenti ha permesso di tornare tutto alla normalità. Dal mio punto di vista ci sono solo state tante offese in partita, da ambo le parti, come è anche accaduto in altre gare. La società avversaria (che nel dopo partita era subito intervenuta sui social, denunciando l’accaduto – ndr), tramite il presidente, mi ha fatto sapere di aver gradito il nostro post ’distensivo’ sui social. Non so cosa abbia detto Pittella all’avversario, di certo si è scusato per i toni alti, ma le sue scuse non sono state accettate».

