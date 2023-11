Insulti razzisti ad Halloween: “Bimbo di 10 anni ha cercato di picchiare un coetaneo”

Reggio Emilia, 2 novembre 2023 – Un Halloween davvero spaventoso e orribile quello che racconta una giovane mamma in un post di commento sulla pagina Facebook del sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro.

“Mentre facevano dolcetto o scherzetto – racconta la donna –, un bimbo di 10 anni ha insultato un coetaneo per il colore della sua pelle”. E dopo le ignobili parole sono arrivate anche le azioni: sempre secondo il racconto della mamma, il bimbo avrebbe cercato di rincorrere l’altro bimbo per picchiarlo.

"Ho cercato di intervenire - spiega la mamma - ma poi, vedendo che sono incinta, un bambino mi ha fermato dicendomi di stare attenta dato che quel ragazzino aveva un accendino in mano e un coltellino in tasca. Non so se fosse vero, ho provato a cercare il genitore di questo bambino, ma non c'era nessuno. Poi ho incontrato fuori una pattuglia della polizia municipale e ho raccontato tutto agli agenti. Sono scioccata, aveva solo dieci anni. Quanto odio stiamo insegnando ai nostri figli?”.

Allarmato da quanto raccontato anche il sindaco Cavallaro: “Il razzismo non è innato. Se un bambino di 10 anni pronuncia frasi del genere, evidentemente le ha imparate da qualche adulto, di certo afflitto da qualche limitazione alla propria intelligenza. Spiace non aver individuato quel bambino. Avremmo volentieri coinvolto genitori e insegnanti, come si fa in questi casi, per capire il problema e affrontarlo per tempo”.