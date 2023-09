Intanto a Pordenone perquisizioni e sequestri

Ci sarebbe una pista ben precisa seguita dai carabinieri reggiani nell’indagine sul lancio di tre bottiglie incendiarie contro l’abitazione di Iqbal Singh, avvenuto sabato notte a Novellara, in via Nova, ai danni del vicepresidente dell’associazione che gestisce il tempio Sikh di Novellara, oltre che dell’Unione Sikh Italia, che unisce fra loro una sessantina di associazioni e templi di tutta la Penisola. Diversi testimoni e persone "informate sui fatti" sono stati sentiti dagli investigatori. Lo stesso Iqbal Singh ha fornito indicazioni precise. Dunque, gli accertamenti risultano incanalati verso una pista piuttosto chiara. Ma occorrono prove, elementi che possano confermare le ipotesi, ricostruendo i movimenti dei soggetti sospettati: l’esame delle targhe di veicoli, dati forniti dalle celle telefoniche, presenza a casa o in altri luoghi dei potenziali autori del gesto minatorio. Un lavoro impegnativo, non certo facile, anche per alcuni ostacoli dovuti all’omertà che spesso emerge in questi frangenti.

Occorre pure valutare con attenzione le dichiarazioni raccolte, cercando di separare le informazioni attendibili da quelle fornite per difendere qualche sospettato. Si sta operando a 360 gradi per comprendere meglio la dinamica dei fatti, tenendo conto pure di quanto successo in Friuli, senza escludere possibili collegamenti tra i gesti minatori e la maxi rissa di Pordenone con l’attacco delle bottiglie incendiarie a Novellara, avvenuto pochi giorni dopo. E proprio in Friuli non si è fatta attendere la risposta delle forze dell’ordine dopo la rissa del 18 settembre a Villanova di Prata, col ferimento di sette persone, anche in modo grave.

Ieri mattina presto un centinaio di carabinieri del comando di Pordenone, coordinati dal sostituto procuratore Maria Grazia Zaina, ha eseguito una ventina di perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati, tutti indiani residenti in Italia, sospettati di aver partecipato alla rissa avvenuta in via Saba a Prata, davanti la casa di un dirigente dell’Unione Sikh Italia. Nel corso delle perquisizioni domiciliari di ieri mattina sono state notificate otto misure di prevenzione dell’avviso orale emesse dal Questore di Pordenone. Inoltre, sono state rinvenute e sequestrate armi bianche e oggetti atti ad offendere, in particolare due coltelli, un tirapugni, uno sfollagente e undici bastoni. L’ipotesi maggiormente accreditata è un diverbio nato nella comunità indiana locale: divisioni interne per un tardato rinnovo dell’assetto organizzativo della associazione che gestisce il tempio a Pasiano. Più debole appare la pista che porta al movimento Khalistan, per l’indipendenza dello Stato Sikh.

Antonio Lecci