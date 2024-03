Intanto cresce il livello del fiume

Cresce il livello del Po, in queste ore, sul tratto reggiano del fiume, con il colmo di piena che ha fatto innalzare in modo chiaro la quota del Po a monte, in Piemonte, dove da ieri mattina si registra un nuovo calo già da Valenza Po. Ieri sera in crescendo il livello da Ponte della Becca. Nel Reggiano si attende il superamento del livello di guardia (5,50 metri all’idrometro di Boretto), con una "pienetta" destinata ad allagare gran parte delle golene interne, ma senza criticità agli argini maestri.