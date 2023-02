"Intascò 5mila euro per facilitare l’esame della patente millantando conoscenze"

Avrebbe vantato conoscenze influenti in Provincia tanto da poter procacciare agevolazioni, dietro lauto compenso. Un 52enne residente a Viano è stato condannato ieri dal giudice Matteo Gambarati, all’esito del processo con rito ordinario, a 1 anno e 9 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite, reato in cui è stato riformulato quello iniziale di millantato credito, che è stato abrogato. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui si era fatto dare una somma di 5mila euro in contanti (in diverse tranche da 500 a 1.500) da un uomo che doveva sostenere gli esami di abilitazione al trasporto merci su strada per conto terzi: il pretesto che avrebbe addotto l’imputato era quello di dover remunerare un dirigente della Provincia – totalmente estraneo alla vicenda processuale – che avrebbe assicurato l’esito positivo delle prove. Per questi fatti, datati tra agosto e dicembre 2017, colui che doveva sostenere l’esame si è costituito parte civile tramite l’avvocato Carmine Migale. Il giudice ha più che raddoppiato la condanna richiesta dal pm (8 mesi) e non ha disposto la sospensione condizionale della pena. La difesa, affidata all’avvocato Elisabetta Panciroli, annuncia ricorso in Appello: "È una condanna ingiusta. Il mio assistito respinge le accuse: non ha commesso il fatto, che non è neppure stato provato".

