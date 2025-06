Integrazione di minorenni rom. Il progetto triennale in partenza

Inserito nell’ultima variazione di bilancio dell’anno scorso, era finito nel mirino della Lega. Ma ora è partito. Si tratta del progetto triennale per l’inclusione e l’integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti, varato dal Comune di Reggio Emilia e sostenuto con oltre un milione del “Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. Un finanziamento pubblico che l’ente di piazza Prampolini si è aggiudicato partecipando insieme al Comune di Cadelbosco Sopra ad un bando del ministero del Lavoro e delle Poltiche sociali. Le attività, che è previsto si concludano nel 2027. dovrebbero essere intanto iniziate. Come emerge da un recente atto del servizio per il “Contrasto alle povertà urbane” del Comune di Reggio, è stato infatti assegnato un incarico di tre mesi- dall’1 giugno al 31 agosto- alla cooperativa sociale “Accento”, per un corrispettivo di 69.300 euro.

Nello specifico sono previsti interventi di accompagnamento per bambini, ragazzi e famiglie della comunità sinta e rom, finalizzati all’inclusione e integrazione sociale, insieme ad attività socioeducative rivolte alla comunità più ampia delle scuole che hanno aderito al progetto (gli istituti comprensivi Don Borghi, Fermi e Galilei di Reggio Emilia e l’istituto comprensivo di Cadelbosco di Sopra). Viene inoltre costituito un tavolo di coordinamento locale, con la partecipazione dei i servizi comunali coinvolti (politiche di welfare, servizi sociali territoriali, servizi educativi), le scuole, l’Università di (dipartimento di Educazione e Scienze Umane) e le realtà del privato sociale selezionate per la gestione degli interventi socio-educativi.