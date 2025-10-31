"Integrazione e lavoro per i migranti"

Potenziare le risposte territoriali all’impatto dei fenomeni migratori, finalizzate all’orientamento e all’inclusione sociale e lavorativa dei migranti in uscita dai centri di accoglienza.

È l’obiettivo del progetto ’Fami Ponte 919’ avviato nel febbraio 2024 dalla Prefettura, in partnership con la coop sociale Caleidos. I risultati sono stati illustrati ieri durante il consiglio territoriale per l’immigrazione, presieduto dal prefetto Cocciufa. Oltre all’apertura di uno sportello informativo in Prefettura – si legge in una nota – il personale è stato impegnato nel progetto di preparazione e realizzazione di momenti formativi e di confronto per gli operatori coinvolti nelle attività di presa in carico di minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con Comune, Ufficio scolastico provinciale e Ausl. Raggiunto anche l’obiettivo relativo all’inclusione lavorativa, con la sperimentazione di un modello di inclusività sociale rivolto ai migranti, che ha coinvolto diversi enti territoriali (Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, Centro per l’Impiego, Camera di Commercio, Associazioni datoriali e sindacali) realizzando uno strumento che consente di associare domanda e offerta nel mercato di lavoro, aperto a extracomunitari.