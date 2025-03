Intelligenza artificiale e nuove tecnologie

‘Le tecnologie nell’era dell’intelligenza artificiale: una sfida educativa’ è il titolo dell’incontro organizzato nei locali dell’Oratorio sampolese ‘H.Camara’, che si terrà venerdì 14 marzo alle ore 21. È dedicato a genitori, insegnanti e educatori e sarà svolto dal professor Luca Botturi, Professore ordinario di ‘Media in Educazione’. Si approfondiranno le sfide e le opportunità che offre l’Ai in un epoca in cui qualsiasi studente a casa può farsi fare da un chatbot un tema oppure una traduzione. L’iniziativa è organizzata da ’Terre del perdono’.