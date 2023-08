Intelligenza artificiale e sanità "Con Sisto sanifichiamo l’aria e monitoriamo i pazienti"

Se la sanità è un passo più vicina al futuro il merito va alla startup reggiana Hecareit!. La giovane realtà, parte del gruppo Torreggiani, ha sviluppato un sistema per sanificare l’aria e monitorare i pazienti nelle stanze di ospedale. Sono due i dispositivi, chiamati ’Sisto’, che nei mesi scorsi sono stati installati nelle stanze della struttura dell’Asp Terre di Castelli (nel Modenese). Questo macchinario, non più grande di un armadietto, è solo l’inizio per il progresso della telemedicina. Hecareit! nasce nel 2021 per volontà dell’amministratore delegato di Torreggiani, Andrea Iori, e grazie al sostegno della Regione con il bando ’Startup innovative’.

"L’idea per il sistema ’Sisto’ si è formata durante il Covid – spiega il responsabile del progetto Hecareit!, Andrea Signorelli – abbiamo visto quanto fosse difficile mantenere sanificata l’aria in ambiente chiuso, specialmente in quello ospedaliero". Per riuscire a rendere concreto il progetto hanno ricevuto dei contributi: "Proambiente si è occupata dell’impianto sensoristico di ’Sisto’ – continua Signorelli – Mister(smart innovation) si è, invece, occupata della progettazione hardware e software. Fondamentale ovviamente è la partecipazione di Asp alla sperimentazione".

Oltre all’impianto di purificazione dell’aria, ’Sisto’ è dotato di sensori che forniscono informazioni sulla condizione di salute del paziente. "L’algoritmo di monitoraggio è ancora in fase di lavorazione – precisa – vogliamo riuscire a realizzare un sistema che si accorga di una caduta o un movimento anomalo nel paziente e avvisi subito l’equipe medica".

Si parla di una vera e propria intelligenza artificiale. "In questo momento il software è come un bambino che deve riconoscere ciò che è bene e ciò che è male – sorride Signorelli mentre parla dell’educazione del cervello elettronico di ’Sisto’ – bisogna che l’algoritmo distingua tra i milioni di casi di caduta possibile per evitare i falsi allarmi".

La missione di Hecareit! con questo lavoro è quella di aiutare le equipe mediche nel quotidiano: "Siamo sempre più consapevoli che le forze mediche scarseggiano, non vogliamo lasciare soli ne operatori ne i pazienti complessi". L’inserimento di ’Sisto’ nella struttura di Vignola sancisce il primo di tanti traguardi per la startup reggiana, che si sta già muovendo verso il prossimo obiettivo. "Abbiamo in programma altre due o tre installazioni entro il 2023 in ambito sanitario, ma vorremmo rendere questo servizio alla portata di tutti – rivela in conclusione Andrea Signorelli –. In questi giorni abbiamo iniziato i lavori in una scuola elementare di Vignola, dove installeremo ’Cielo’ un soffitto che pulisce e sanifica l’aria in tempo per il ritorno dei bambini a settembre".

Veronica Frasca