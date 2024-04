Intelligenza artificiale. Incontro promosso dai commercialisti

"Intelligenza artificiale, tra rischi, opportunità e diritto" è il titolo del convegno promosso dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio con il patrocinio dell’Odcec reggiano: si terrà al Tecnopolo di piazzale Europa domani a partire dalle 15. Dopo i saluti del presidente dell’Odcec di Reggio, Massimo Giaroli, e l’introduzione di Vittoria Menzà, dottore commercialista, componente del gruppo di studio “Diritto e fiscalità dell’economia digitale” della Fondazione Dcec di Reggio, nel pomeriggio sono previsti gli interventi di Alberto Ferrari, ingegnere informatico, Thesis, che chiarirà che cos’è l’intelligenza artificiale come forma dell’agire e qual è il suo prevedibile sviluppo. Federico Casolari, ordinario di Diritto dell’Unione Europea e vice direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche all’Università di Bologna si soffermerà sul nuovo regolamento dell’Unione Europea sull’IA, mentre Giuseppe Pellacani, ordinario di Diritto del lavoro in Unimore, affronterà il tema degli effetti delle IA su lavoro e occupazione. Toccherà a Chiara Francioso, assegnista di ricerca e professore a contratto Università Bicocca Milano, chiarire le relazioni tra IA e fiscalità, mentre Alessio Villarosa, già sottosegretario al Mef, HI! Consulting, parlerà delle prospettive dell’intelligenza artificiale. Massimiliano Delsante porterà l’esperienza della Robomagister Srl, la start up reggiana che crea innovazione nel settore food combinando robotica e IA. Modera Dario Deotto, studio Deotto Lovecchio & Partners ed esperto de Il Sole 24 Ore.