Intense piogge e neve: smottamenti e una frana al Lagastrello

Allerta arancione sull’Appennino con intense piogge e neve, rovesci d’acqua e piccoli smottamenti, mentre un consistente movimento franoso al Passo del Lagastrello interrompe il collegamento con la provincia di Massa Carrara. Il maltempo ha raggiunto il suo massimo livello la notte fra lunedì e martedì con un’intensa perturbazione, per fortuna in buona parte nevosa fino a basse quote e questo ha limitato i disastri della pioggia, avvenuti soprattutto nell’alto Appennino tra comuni di Villa Minozzo e Ventasso fino al confine dell’Appennino parmense e versante ligure-toscano. Infatti, proprio a causa delle intense precipitazioni, nella strada statale 665 Massese, che attraverso il Passo del Lagastrello collega il territorio del comune Ventasso alla provincia di Massa Carrara, si è verificato un vasto e consistente movimento franoso (nella foto) che da ieri mattina ostruisce interamente la sede stradale interrompendo il transito diretto al versante toscano, raggiungibile solo attraverso la strada di Comano. Per fortuna la sp/15, la provinciale Sparavalle-Passo del Lagastrello, non presenta particolari criticità causate da questa ondata di maltempo che ha allertato un po’ tutta la montagna. Nel comune di Villa Minozzo torrenti in piena e qualche smottamento, però nessuna situazione critica. Anche il Secchia, costantemente monitorato, al momento non preoccupa per cui anche la Gatta-Pianello rimane aperta al transito. Al Ventasso situazione sotto controllo con torrenti in piena, anche perché si sta sciogliendo la neve con grande dispiacere per le stazioni sciistiche, visto che la notte prima aveva superato i 50 centimetri. Per oggi sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità. Ci saranno ancora fenomeni a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1.600-1.800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli del corsi d’acqua e possibili fenomeni franosi.

Settimo Baisi