Intensificati i controlli antidroga. Sequestrati 20 grammi di hashish

La polizia locale ha intensificato i controlli antidroga nella zona di Castelnovo Sotto, dove negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni di movimenti sospetti e dell’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Nei giorni scorsi il Carlino ha ipotizzato uno sviluppo del fenomeno dello spaccio, dopo che un uomo è stato trovato in centro, non distante dalle scuole, in possesso di dosi di droga, che ha cercato di gettare dalla sua auto alla vista dei carabinieri. E proprio per far fronte al fenomeno, la polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo ha avviato controlli di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, con gli agenti del comandante Andrea Tassoni che si sono avvalsi pure della collaborazione dell’unità cinofila della polizia della Bassa Reggiana. Sono stati controllati parchi, aree sportive e luoghi di ritrovo di giovani, dove diversi cittadini hanno segnalato movimenti sospetti. Inoltre, particolare attenzione è stata riservata a tutti quei luoghi che si trovano nelle immediate vicinanze delle scuole. Gli accertamenti hanno riguardato circa venti persone maggiorenni e minorenni, oltre i veicoli sui quali viaggiavano. Grazie anche al fiuto del cane Argo sono stati rinvenuti e sequestrati venti grammi di hashish.

Antonio Lecci