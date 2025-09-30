Intercultura e inclusione scolastica. Oltre duecento addetti ai lavori riuniti al centro Loris Malaguzzi

Oltre duecento tra insegnanti, dirigenti, pedagogisti, educatori e genitori hanno partecipato ieri mattina a un convegno sull’intercultura e sull’inclusione scolastica.

Al centro dei lavori, la necessità di rafforzare il rapporto tra scuole e famiglie con background internazionale e di rendere la diversità una risorsa condivisa. L’appuntamento, intitolato ’Orientamenti Interculturali. Un nuovo strumento per la scuola e le famiglie’, si è svolto al Centro internazionale Loris Malaguzzi.

È stato promosso dal Comune di Reggio Emilia con la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e del Centro interculturale Mondinsieme. La mattinata si è aperta con gli interventi istituzionali dell’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, del prefetto Maria Rita Cociuffa, della vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Daniele Cottafavi.

"L’incontro di oggi (ieri, ndr) – ha affermato l’assessora Marwa Mahmoud – è l’inizio di un percorso che vuole coinvolgere e mettere in relazione le esperienze educative del nostro territorio al fine di approfondire la prospettiva interculturale. Nei prossimi mesi arriveremo a sottoscrivere un patto per l’educazione interculturale: un’ottica di lavoro che vuole ragionare sulla nostra dimensione europea e globale. Crediamo che, a partire da Reggio Emilia, si debba elaborare la complessità della società di oggi in un’ottica trasformativa, per leggere la diversità come risorsa e opportunità per tutte e tutti".

Il convegno ha fatto emergere alcune priorità: potenziare gli strumenti per aiutare le famiglie a orientarsi nel sistema scolastico, attivare percorsi di formazione per docenti e operatori, sostenere il plurilinguismo e garantire servizi di mediazione culturale in ogni ciclo di istruzione.

Accanto ai corsi di italiano già consolidati, si punta a nuove azioni per favorire l’accompagnamento scolastico degli studenti di origine straniera.

Diversi gli interventi di approfondimento. Chiara Brescianini, dirigente tecnica dell’Ufficio scolastico regionale, ha illustrato le azioni di orientamento per l’inclusione degli alunni con background internazionale.

Monika Monelli, coordinatrice del Centro per le famiglie, ha evidenziato le sfide nel rafforzare la collaborazione tra genitori e scuola. Alessio Surian, professore dell’Università di Padova, ha invece presentato il Piano d’azione nazionale per l’educazione alla cittadinanza globale.

Nella parte conclusiva, Paolo Bernardi, ex dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, insieme a Cinzia Conti ha presentato moduli e procedure già attivate dalle scuole per la presa in carico degli studenti neo-arrivati. Si tratta di strumenti tradotti in otto lingue grazie al lavoro della Fondazione Mondinsieme, illustrato da Chiara Greco.

Il convegno ha rappresentato anche un momento di restituzione del lavoro del Tavolo per il Patto educativo interculturale, attivo dal 2021 nell’ambito della strategia comunale "Ditutti", che riunisce istituzioni e servizi che operano con bambini, ragazzi e giovani adulti dai 0 ai 35 anni.

