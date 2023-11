Interdetto l’accesso al parcheggio di via Allende Dopo il forte vento controlli sugli alberi. Le piante malandate potrebbero cadere

Due ampi spazi del parcheggio pubblico di via Allende, accanto all’ospedale di Guastalla, sono stati transennati con nastro bianco e rosso per impedire il parcheggio nell’area. Da quanto si è appreso, il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza, in attesa di mettere in sicurezza quella parte di parcheggio dal rischio di caduta di alberi malati o secchi. Il maltempo e il forte vento dei giorni scorsi hanno peggiorato le condizioni statiche generali di alcune piante, con il rischio di cedimento degli alberi o anche solo di grossi rami, con potenziale pericolo per i passanti e per i veicoli.