Interdittive antimafia da record Reggio ha il primato in Italia Più di Napoli e Palermo insieme

di Daniele Petrone

Reggio capitale delle interdittive antimafia. Nessuna prefettura ne ha emesse così tante; sono 109 quelle firmate dal prefetto Iolanda Rolli (foto in alto a destra). Un primato non solo regionale (dove Modena, Bologna e Parma insieme ne hanno emanate ‘appena’ 22), ma nazionale. Nella speciale graduatoria infatti anche le città – che sono purtroppo attanagliate dalle mafie più potenti come Camorra, Cosa Nostra, ’ndrangheta e Sacra Corona Unita – sono di gran lunga dietro. Come mostra la tabella coi dati pubblicati dal Ministero, Salerno ne ha certificate 72, Catanzaro 56 e Reggio Calabria 48 (anche se nel 2021 aveva dato un grosso giro di vite col primato nazionale di 164 interdittive). Stesso discorso per Napoli che nell’anno appena trascorso ne ha messe a referto 36, ma nell’anno precedente sono state ben 119. Sottostimati invece altri capoluoghi: a Palermo solamente 28, a Crotone (quartiere generale delle cosche calabresi come i Dragone e i Grande Aracri coinvolte anche nel processo Aemilia) 7 contro le 63 dell’anno scorso. L’ingente numero di interdittive a Reggio era già noto da mesi. Ma il primato nazionale certifica ancora una volta diversi aspetti: in primis il corposo lavoro della nostra prefettura che dimostra come la massima istituzione governativa della città sia in prima linea nella battaglia all’illegalità.

Non si faccia l’errore però di formulare il banale assunto: "Più interdittive, più mafia". Perché l’impressione è che nelle altre città ci sia un mondo ancora sommerso di aziende che sfuggono ai controlli. Perché i numeri reggiani sono soprattutto figli degli stringenti – più che in ogni altra città del Paese – protocolli antimafia attuati a Reggio. Specie sulle iscrizioni alla ’White List’. Una rigidità che è stata oggetto di recente discussione proprio nel nostro territorio riguardo al caso dell’ex assessore ai lavori pubblici, Tommaso Manfreda, alla cui ditta è stata negata l’iscrizione. "Ok negare la possibilità di lavorare nel pubblico a chi non ha la certificazione antimafia, ma si consenta di farlo nel privato", la contestazione in estrema sintesi del ricorso dei legali difensori Manfreda che però è stato rigettato. E a giudicare dalla classifica, le interdittive sono efficaci eccome.