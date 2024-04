Interdittive, procure e riforme. Gratteri parla di mafie a 300 persone

"Tutte le associazioni si possono costituire, purché la protesta sia civile e democratica. Ognuno può contestare se non è convinto della bontà della norma o di un provvedimento". Dopo aver premesso che per dare un giudizio nel merito avrebbe dovuto leggere "tutte le interdittive per capirne il livello di fattibilità", è questo il pensiero espresso dal procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, interpellato venerdì sera sulla recente nascita a Reggio dell’associazione Clm (Contro le mafie), formata da imprenditori edili di origine cutrese, tra cui alcuni colpiti dalle misure prefettizie. Rimarcando di essere dalla parte della legalità, l’associazione ha espresso perplessità sui criteri dei provvedimenti emessi dalla Prefettura. Gratteri è stato ospite venerdì dell’appuntamento conclusivo del festival ‘Noicontrolemafie’ a Castellarano, insieme al direttore scientifico della kermesse Antonio Nicaso, che ha visto l’oratorio Don Bosco affollarsi di trecento persone. All’inizio Giorgio Zanni, sindaco e presidente della Provincia ha rimarcato "il sostegno al sistema delle interdittive prefettizie, oltre al fatto che il nostro territorio è l’unico in Italia con un sistema di protocolli anche sull’edilizia privata". In platea, venerdì, c’erano anche i rappresentanti dell’associazione Clm. Intervistati da Alessandra Codeluppi del Carlino, Gratteri e Nicaso hanno presentato il loro ultimo libro, ‘Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta’ (edizioni Mondadori). Interpellato sull’appello lanciato di recente dal procuratore reggiano Calogero Gaetano Paci, secondo cui ora servono più risorse al Nord nel contrasto alla criminalità rispetto al Sud, Gratteri ha risposto: "L’Italia è una, unita; il sistema giudiziario uguale e pure gli strumenti normativi uguali, i carabinieri hanno la stessa divisa in Piemonte e in Sicilia: bisogna solo organizzarsi bene, impegnarsi, motivare i colleghi e i risultati arrivano". Ha detto di non poter parlare di indagini "in base alla riforma Cartabia dove l’Ordine e il sindacato dei giornalisti non sono intervenuti: non avete fatto un minuto di sciopero - ha detto alla cronista -. Saremo sempre più l’Africa del Nord perché non ci sarà informazione sui fatti di natura giudiziaria. Mi pare vada bene a tutti i centri di potere: nessuno ha protestato". Di fronte l’obiezione che ci sono state prese di posizione nel mondo giornalistico, lui ha ribattuto: "Una comunità lavora e paga le tasse: se alla porta accanto c’è un delinquente la gente ha il diritto di saperlo se viene arrestata. L’opinione pubblica ha bisogno di sapere, quando le cose interessano si fanno le barricate. Voi fate un lavoro durissimo, ma dopo questa riforma che passerà, e sarà la continuazione della Cartabia, chi fa cronaca nera dovrà fare un altro lavoro: non ci sarà più".