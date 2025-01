’Intergalattica Carling’, che festa

E’ la squadra dei Brike Lake la vincitrice del torneo di curling con pentole a pressione, al termine di una serie di gare che hanno interessato i campi su ghiaccio a Guastalla e Reggiolo, oltre che alla pista su ghiaccio di Castelnovo Sotto, che ha ospitato le finali. Secondo posto per i Ribelli, battuti 2-1 e 6-3 alla sfida conclusiva. Per il terzo posto è stata avvincente la gara che ha visto vincere gli Acroboogie contro la Mastrota Campari. Al torneo, denominato "Intergalattica Carling", hanno preso parte diciotto squadre da tutto il territorio: Spice Girl, Ribelli, LGevolution, 4 Scarponi, Saber, Cà di Meli, Love Generation, Shop Ok The Rock, Mastrota Campari, Mb cablaggi, Gran Ducato di Guastalla, Los Boradores, Gruppo Alpini Pupazzi, Fallimenti Critici, Brike Lake, Cicling Song, Acroboogie eu Los Lobos.