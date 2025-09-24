L'estate è alle porte: niente vacanze
Matteo Naccari
L'estate è alle porte: niente vacanze
ReggioEmilia
CronacaInternati nei lager, la memoria. Medaglie ai familiari in Prefettura
24 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Internati nei lager, la memoria. Medaglie ai familiari in Prefettura

Sabato 20 settembre è avvenuta la prima celebrazione della ‘Giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale’. La giornata è stata istituita con la legge 13 gennaio 2025 e per l’occasione, nella sede della Prefettura, nello specifico nei Saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, è avvenuta la consegna delle medaglie d’onore ai familiari dei militari italiani della provincia di Reggio che furono internati durante la Seconda guerra mondiale nei lager nazisti, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. A essere insigniti della medaglia sono stati quattro cittadini provenienti da tutta la provincia: Artemio Cipressi (Bibbiano), per il quale ha ritirato la medaglia la nipote Daniela Tesauri; Egidio Giovanelli (Castelnovo Monti), per il quale era presente la nipote Bianca Maria Barbieri; Franco Menozzi (Reggio), la cui medaglia è stata ritirata dal nipote Alessandro Menozzi; Pietro Papi (Novellara), presente la nipote Laura.

L’evento, realizzato in collaborazione con Istoreco, è stato introdotto dai saluti del prefetto Maria Rita Cocciufa. Ad accompagnare la cerimonia i brani eseguiti dai musicisti del conservatorio di musica di Reggio Castelnovo Monti, Peri-Merulo.

Matteo Pignagnoli

