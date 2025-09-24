Internati nei lager, la memoria. Medaglie ai familiari in Prefettura

Sabato 20 settembre è avvenuta la prima celebrazione della ‘Giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale’. La giornata è stata istituita con la legge 13 gennaio 2025 e per l’occasione, nella sede della Prefettura, nello specifico nei Saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, è avvenuta la consegna delle medaglie d’onore ai familiari dei militari italiani della provincia di Reggio che furono internati durante la Seconda guerra mondiale nei lager nazisti, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. A essere insigniti della medaglia sono stati quattro cittadini provenienti da tutta la provincia: Artemio Cipressi (Bibbiano), per il quale ha ritirato la medaglia la nipote Daniela Tesauri; Egidio Giovanelli (Castelnovo Monti), per il quale era presente la nipote Bianca Maria Barbieri; Franco Menozzi (Reggio), la cui medaglia è stata ritirata dal nipote Alessandro Menozzi; Pietro Papi (Novellara), presente la nipote Laura.

L’evento, realizzato in collaborazione con Istoreco, è stato introdotto dai saluti del prefetto Maria Rita Cocciufa. Ad accompagnare la cerimonia i brani eseguiti dai musicisti del conservatorio di musica di Reggio Castelnovo Monti, Peri-Merulo.

Matteo Pignagnoli