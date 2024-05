Internazionale kids. Attualità, viaggi e sostenibilità

Attualità italiana e straniera, i conflitti, viaggi sostenibili, sport e uguaglianze, un focus sul Giappone. Sono solo alcuni dei temi della quarte edizione di Internazionale Kids, al via oggi fino a domenica 12 maggio a Reggio Emilia, primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. L’iniziativa, promossa dall’omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa internazionale per piccole lettrici e lettori, offre un programma ricco di appuntamenti tutti gratuiti – occorre prenotarsi solamente ai laboratori - nel territorio reggiano, che continua a impegnarsi per la promozione della cittadinanza attiva.

La tre giorni sarà un viaggio attraverso i grandi temi dell’informazione, ambiente, diritti, politica e tecnologia, declinati in linguaggi diversi tra laboratori, podcast, spettacoli, cinema, libri, fumetti, giochi e tanto altro. Luoghi del festival, la Cavallerizza, Palazzo dei Musei, Teatro Valli, Chiostri di San Pietro, Mapei Stadium e il cuore nevralgico della kermesse, piazza Martiri del 7 Luglio.

Da non perdere oggi. Alle 10 alla Cavallerizza, ‘Ricette. Non buttarlo!’, espedienti geniali e ricette fuori dagli schemi per ridurre gli sprechi in cucina e far bene al pianeta. ConAlessio Cicchini,in arte, Rucoolaaa. In programma anche l’incontro con la giornalista del Post esperta di questioni di genere Giulia Siviero, nella tenda di Piazza Martiri alle 17.30. Nel Portico dei Marmi dei Musei alle 18.30, invece, Paola Borrione, presidente della Fondazione Santagata, istituto pioniere nello studio dell’economia della cultura, racconterà come i cambiamenti climatici stanno influendo sul nostro modo di viaggiare e condividerà indicazioni su come scegliere destinazioni di viaggio sostenibili. A Internazionale Kids a Reggio ci sarà per la prima volta una rassegna di podcast per ragazze e ragazzi: Pronti all’ascolto, alle 19.30 nell’agorà dei Musei.

Il pomeriggio si chiuderà con lo spettacolo ‘Monsieur René - Gardien de notes’, organizzato in collaborazione con Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, in cui un direttore d’orchestra racconta come si può leggere la musica in ogni cosa. Da non perdere sabato, alle 14.30 nel portico dei Marmi dei Musei, con ‘Dieci anni a Tokyo’, andare a scuola da soli, pulire l’aula, i bagni e i corridoi, mangiare con le bacchette facendo rumore: com’è avere dieci anni in Giappone. Con Junko Terao. Per prendere appunti, disegnare e scrivere interviste ci saranno taccuini e penne in carta riciclata per tutti, offerti da Tetra Pak. Tutto il programma consultabile qui: internazionale.it/kids